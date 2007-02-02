Що досі сниться Луценку ночами

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що за час його управління міністерством вдалося підняти рівень довіри населення до міліції з 7 до 40%.

Про це він заявив під час інтернет-конференції на "Українській правді".

"Вважаю свою роботу результативною, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. - МВС стало ефективнішим (за всіма показниками виключно позитивні тенденції!), відкритішим (я прийняв міністерство, якому довіряло 7% населення, а здав його на 40-процентній позначці)".

Окрім цього, до розряду позитивного він відніс "зачистку" МВС "від корупцій і беззаконня". "Таких справ було порушено нашою внутрішньою безпекою більш ніж за всі попередні роки", - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО, відзначивши, що також пишається «більш ніж дворазовим збільшенням доходів рядових працівників внутрішніх справ». «При мені було зламані вертикально схеми збору грошей за попередньо доведеним планом, хоча випадки хабарництва, як і в усьому світі, безперечно, існують», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Ще одним досягненням він вважає деполітизацію міліції, яка, за його словами, не «розігнала і не зігнала жодного політичного мітингу».

"Недоліки і нереалізовані плани досі сняться ночами..."- резюмував екс-міністр.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО очолював МВС України з лютого 2005 р. по грудень 2006 р.