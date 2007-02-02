Луценко хоче стати мером Києва

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, відповідаючи на запитання у чаті Української правди, не виключив, що складе конкуренцію нинішньому київському мерові Леоніду Чернівецькому у разі дострокового переобрання міської влади у столиці. Більше того, Луценко заявив, що перевибори у Києві, на його думку, є значно актуальнішими навіть за дострокові вибори до Верховної Ради.

“Вважаю, що перевибори в Києві є ще більш актуальними, ніж вибори в Верховну Раду. Мало того, хотів би, аби це відбулося саме в такій черговості., - сказав Луценко. - Перемога кандидата від об`єднаних демократичних сил в Києві буде гарним початком для перемоги демократичних сил в Україні. Я не виключаю, що можу взяти участь у такому форматі подій в якості кандидата в мери”.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи вважає він, “що владу" донецьких" можна повалити громадським опором? Навіть Кучма, і той устояв проти "України без Кучми"! А "донецькі" - це не Кучма, це набагато гірше. Тоді заарештовували, а тепер можуть почати простий відстріл...”, екс-міністр сказав, що йому не звикати боротися із повітряними млинами.

“Мені кажуть, що я - Дон Кіхот. На це я відповідаю, що пам`ятники Дон Кіхоту стоять по всьому світу (маленький навіть стояв на моєму робочому столі в МВС). А млини, з якими він воював, давно струхлявіли. І ще - робота в МВС навчила мене, що романтичні принципи треба відстоювати кулаками, не здаючись без бою. Пропоную і вам, шановний дописуваче, задуматися над альтернативою - терпіти мовчки чи намагатися змінити ситуацію на краще”.