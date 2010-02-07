У Луцьку на виборчій дільниці розпилили сльозогінний газ

У Луцьку невідомий розпилив на території однієї з виборчих дільниць сльозогінний газ. Правоохоронці не затримали підозрюваного.

Як повідомила УНІАН секретар ОВК ТВО № 22 Марія ПАРФЕНЮК, чоловік розпилив газ уже після того як проголосував і зник з місця події. Члени комісії відразу провітрили кімнату і на хід виборчого процесу це ніяк не вплинуло. Ніхто з виборців та членів комісії не постраждав, запевнила М.ПАРФЕНЮК.