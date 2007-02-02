Компартія спробує скасувати посаду президента

Фракція Комуністичної партії України наступного тижня планує подати до Верховної Ради проект нової редакції Конституції, у якому не передбачено пост Президента.

Як повідомляє прес-служба КПУ, про це заявив лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО на засіданні Українського прес-клубу.

За його словами, “поки дехто з політиків займається пустопорожньою балаканиною про підготовку нової редакції Конституції, ми вже десять років тому пропонували відмінні підходи до організації влади в країні від тих, які були ухвалені в “конституційну ніч””. П.СИМОНЕНКО зауважив, що комуністи, з урахуванням досвіду попередніх десяти років та з огляду на стратегічні пріоритети суспільства і людини, розробили необхідні уточнення та корективи до Конституції і наступного тижня планують зареєструвати у Верховній Раді відповідний законопроект.

В інтерв’ю УНІАН П.СИМОНЕНКО повідомив, що у законопроекті планується скасувати інститут Президента. Натомість запроваджується інститут президії Верховної Ради, яку очолюватиме глава парламенту. Керівником виконавчої влади коаліція обиратиме прем’єр-міністра.

За словами П.СИМОНЕНКА, замість держадміністрацій всіх рівнів планується запровадити виконкоми. Комуністи планують відродити зв’язок між громадянами і владою, утворивши інститут народного контролю, зауважив він.

Проект закону, за словами П.СИМОНЕНКА, передбачає дію імперативного мандату в повному обсязі, а також обрання суддів територіальними громадами

Крім того, в проекті комуністи пропонують встановити дві державні мови: російську і українську, а також ввести подвійне громадянство, виходячи з міждержавних домовленостей та передбачити нейтральний статус України.

Лідер КПУ зауважив, що по іншому планується виписати також розділ про права і свободи громадян, зокрема, записати нову формулу, що держава гарантує реалізацію цих прав.

Крім того, комуністи пропонують встановити три форми власності: державну, комунальну і приватну.

Також члени Компартії пропонують включити до Основного Закону положення про те, що держава гарантує надання пільгових кредитів для молоді на будівництва житла, і що тривалість робочого тижня становить 40 годин.