Засідання Україна-Трійка ЄС відбудеться 6 лютого у Києві.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар представництва Німеччини при ЄС Мартін КОТТХАУС.

“Наскільки мені відомо, засідання відбудеться в той самий день, як це і передбачалося раніше, тобто 6 лютого”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проведення засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ на початку цього тижня було під загрозою зриву через невизначену ситуацію щодо перебування на посаді міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Після його відставки та призначення Володимира ОГРИЗКА виконуючим обов’язки міністра джерела у прес-службі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єра СОЛАНИ повідомили, що проведення засідання залежить виключно від української сторони.