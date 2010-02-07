У ЦВК кажуть, що вже надходять «тривожні сигнали»

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ не виключає, що підрахунок голосів виборців за результатами другого туру виборів Президента може тривати довше, ніж після першого туру.

Про це він сказав під час прямого включення з ЦВК на телеканалі «Інтер».

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, до ЦВК надходять «тривожні сигнали» про те, що члени дільничних комісій від різних кандидатів по-різному трактують норми виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців. Водночас він не уточнив, які саме норми має на увазі.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що протягом дня до ЦВК не надходили сигнали, які б свідчили про серйозні порушення в ході дня голосування.

Разом з тим М.ОХЕНДОВСЬКИЙ прогнозує, що кандидат у президенти, який програє, спробує оскаржити результати виборів.