Від позову Тарасюк не відмовиться

Екс-міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК не має наміру забирати з Шевченківського райсуду Києва свій позов, в якому він вимагає визнати незаконною постанову Верховної Ради про звільнення його з посади глави МЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Скоріш за все, я його залишу, він буде залишатися доти… доки буде рішення Конституційного Суду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

Водночас 30 січня Б.ТАРАСЮК подав у відставку, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО її прийняв.