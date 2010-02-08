Експерт: парадоксальна ситуація може виникнути з губернаторами

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що новому Президенту України доведеться шукати модель співіснування з виконавчою владою, яка б допомогла вирішувати проблеми країни.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи дані екзит-полів, проведених у день виборів Президента.

Зокрема, В.ФЕСЕНКО відзначив певні складнощі створення нової парламентської коаліції для Партії регіонів - або з БЮТ, або з фракцією НУ-НС, тобто «зі своїми колишніми конкурентами і, хоча б формально, ідеологічними противниками».

На думку політолога, більшість фракції БЮТ, найімовірніше, залишаться під контролем Юлії ТИМОШЕНКО, і якщо будуть перебіжчики, то вони не змінять ситуації всередині фракції.

«А ось у НУ-НС ситуація дуже невизначена, але все-таки значну частину фракції складають націонал-демократи, для яких публічний, відкритий союз з колишніми противниками, з ідеологічними противниками дуже ризикований. Тому знайти формальну більшість у Партії регіонів шанси є, але добитися вирішення цього завдання буде дуже складно», - додав він.

У контексті необхідності вирішувати проблему взаємодії або співіснування з виконавчою владою В.ФЕСЕНКО прогнозує два варіанти: або формувати свою коаліцію і свій уряд, на що буде потрібен час, або йти на дострокові парламентські вибори, але їх, на думку експерта, можна буде провести лише ближче до осені.

У зв`язку з цим, підкреслив В.ФЕСЕНКО, виникає, приміром, ситуація: якщо прем`єр залишається на своєму посту і залишається в конфлікті з Президентом, то як вирішуватиметься питання з державним бюджетом, якого в країні поки що немає? «Треба буде шукати або компроміс, або країна опиняється в бюджетній безвиході. А питання бюджету це й питання отримання останнього траншу МВФ», - додав він.

Парадоксальна ситуація, на думку В.ФЕСЕНКА, може виникнути і з губернаторами: Президент належить до однієї політичної сили, прем`єр – до другої, а губернатори – до третьої, оскільки їх призначав попередній Президент.

Як повідомляв УНІАН, за результатами кількох екзит-полів у другому турі президентських виборів 7 лютого кандидати на пост Президента України набирають: Віктор ЯНУКОВИЧ - 48-49%, Юлія ТИМОШЕНКО - 44-45%, проти обох кандидатів – 5-5,9%.