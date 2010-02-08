В Одесі на низці дільниць вибори можуть визнати недійсними

Масові внесення виборчими комісіями громадян у списки виборців без рішень судів може спричинити визнання виборів на ряді дільниць недійсними.

Так оцінив в інтерв`ю УНІАН організацію голосування на території деяких районів Одеської області голова обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

«Це викликало безліч конфліктів на дільницях, справедливе обурення громадян, а також брак бюлетенів. Причому пряму відповідальність за неналежну підготовку списків до другого туру несуть органи ведення реєстру виборців, а також окружні виборчі комісії», - сказав А.БОЙКО.

Він констатував, що на ряді дільниць також виявлені ручки з симпатичними (зникаючими) чорнилами.

«Якщо одна із сторін, що беруть участь у виборах, доведе, що на деяких виборчих дільницях без рішення суду у списки незаконно внесено понад 10% виборців або вкинуто в урни стільки ж бюлетенів, заповнених цими ручками, а значить зіпсованих, результати голосування на цих дільницях, а, можливо, і в округах, можуть бути визнані недійсними», - заявив А.БОЙКО.

За його інформацією, унаслідок таких виявлених порушень прийом протоколів однієї з окружних комісій був зупинений, а члени іншої окружної комісії з`ясовували, на якій підставі дільничні комісії вносили виборців у додаткові списки.

Голова облорганізації КВУ додав, що не сумнівається у здатності Центральної виборчої комісії підвести підсумки голосування у другому турі президентських виборів у тому вигляді, в якому їм передадуть інформацію окружні комісії. Проте він вважає, що члени ЦВК повинні добровільно піти у відставку після підрахунку всіх голосів через те, що вони прийняли «дуже багато суперечливих постанов».