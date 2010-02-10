Першим прем'єром при Януковичу стане «людина, якої не шкода»?

Експерти не виключають, що після інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА на перший час прем`єр-міністром буде призначено "людину, якої не шкода", і серед кандидатів називають діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА, нинішнього керівника уряду Юлію ТИМОШЕНКО і екс-кандидата на пост глави держави Сергія ТІГІПКА.

Про це сказано в переданому УНІАН експертному опитуванні, проведеному Інститутом проблем управління імені Горшеніна, на тему про те, хто може претендувати на посаду прем`єр-міністра за Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО нагадав, що В.ЯНУКОВИЧ заявив про те, що не назве імені прем`єр-міністра до інавгурації.

"Тим більше що пост прем`єр-міністра, як правило, є посадою, навколо якої можуть вестися дискусії під час створення нового формату коаліції. Я думаю, що вибір не такий широкий. Реально можуть обговорюватися три-чотири кандидатури", - зазначив експерт. За його словами, це кандидатура С.ТІГІПКА, яка може стати компромісною при створенні коаліції за участю «Нашої України», це кандидатура народного депутата Миколи АЗАРОВА, який міг би взяти на себе функцію керівника виконавчої влади. Третя фігура - це народний депутат Юрій БОЙКО, який є одним із кращих фахівців у сфері енергетичної безпеки.

К.БОНДАРЕНКО також вважає, що ще однією кандидатурою на пост прем`єр-міністра є В.ЮЩЕНКО. "Віктор ЮЩЕНКО може бути прийнятним для Партії регіонів із різних причин. Оскільки саме Віктор ЮЩЕНКО більше інших сприяв Віктору ЯНУКОВИЧУ в проходженні його на пост Президента. Крім того, зараз як прем`єр-міністр необхідна якась фігура, яка могла б стати "політичним камікадзе". Віктор ЮЩЕНКО, з точки зору Партії регіонів, міг би бути для цього ідеальною фігурою, оскільки його не шкода. А через півроку його можна буде замінити на когось іншого", - вважає К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ вважає, що сьогодні можна лише фантазувати про те, хто стане наступним прем`єром.

"По-перше: про це, напевно, не знає ще й сам В.ЯНУКОВИЧ. По-друге: невідомо, чи вдасться створити нову коаліцію. По-третє: у "регіонів" чомусь це питання викликає сильне роздратування", - зазначив експерт.

Він нагадав, що якось М.АЗАРОВ обмовився, що начебто не проти стати главою уряду. "Так потім півдня його ж спростовувала й власна прес-служба, й прес-служба Партії регіонів", - зазначив І.ЖДАНОВ.

На його думку, вибір кандидатур достатньо широкий. "Можливо, будуть переговори із С.ТІГІПКОМ", - додав він.

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ вважає, що Партія регіонів намагатиметься домовитися з НУ-НС із приводу призначення М.АЗАРОВА на посаду прем`єра.

"Це, здається, зараз пріоритетна людина для В.ЯНУКОВИЧА. Хоча у нього є серйозні конкуренти в самій Партії регіонів. Крім того, М.АЗАРОВ останнім часом проявив декілька таких речей, які роблять його менш прийнятним для НУ-НС. Зокрема, він заявив, що на території України не треба було затримувати російських шпигунів за проведення шпигунської діяльності", - сказав О.ПАЛІЙ.

Проте він не виключив призначення на посаду прем`єр-міністра й більш нейтральної кандидатури. "Оскільки перед прем`єром реально стоять дуже великі проблеми, потрібно буде, фактично, на прем`єр-міністра скидати провину за дуже непопулярні рішення. Тому, можуть шукати кандидатури в різних місцях, зокрема навіть у партії НУ-НС. Дуже довго Партія регіонів заявляла, що для них прийнятною на посту прем`єр-міністра є кандидатура Юрія ЄХАНУРОВА. Для них це буде "громовідвід" на півроку-рік, який повинен зробити свою справу: розгребти завали. І на якого все можна буде "спихнути" в разі чого, оскільки якщо поставити людину, прямо пов`язану з Партією регіонів, це може закінчитися дуже плачевно для Партії регіонів на якихось наступних виборах, якщо вони відбудуться", - вважає політолог.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ також не виключає того, що прем`єр-міністром може стати хтось із «Нашої України», зокрема, Ю.ЄХАНУРОВ.

"Але тут потрібно розуміти, що у В.ЯНУКОВИЧА є люди, які претендують на це: і М.АЗАРОВ, і Б.КОЛЕСНІКОВ, і Ю.БОЙКО. Проте, я думаю, що перший кандидат - це все-таки М.АЗАРОВ. Тобто буде торг. З одного боку, «Наша Україна» матиме "золоту акцію", тому зможе пропонувати свого кандидата - ЄХАНУРОВА - на пост прем`єра. Але так само Партія регіонів може шантажувати «Нашу Україну» достроковими виборами", - сказав О.ГАРАНЬ.

На його думку, не варто виключати також і створення коаліції Партії регіонів із Блоком Юлії Тимошенко. «Президент - ЯНУКОВИЧ, прем`єр - ТИМОШЕНКО. Яким би фантастичним не здавався цей варіант, така коаліція сприяла б стабілізації в країні. Тут виникає головне питання - чи потрібно Ю.ТИМОШЕНКО бути прем`єром у даній ситуації, або їй краще піти в опозицію. Я думаю, що вірогідність такого варіанту зменшується, і все-таки Партія регіонів спробує створити коаліцію з «Нашою Україною», - вважає політолог.