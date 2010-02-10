Янукович звернувся до Тимошенко: народ уже втомився чекати

Віктор Янукович закликає прем`єра Юлію Тимошенко піти у відставку, а членів коаліції - заявити про її призупинення.

"Для того, щоб реорганізувати уряд, важливо створити нову правлячу коаліцію у Верховній Раді. Відповідно до існуючої Конституції, це складний переговорний процес, а часу в нас обмаль. Народ вже втомився чекати", - йдеться у зверненні Януковича, оприлюдненому на сайті ПР .

"Тому я офіційно звертаюся до прем`єр-міністра - закликаю піти у відставку і перейти в опозицію, а також до членів коаліції - оголосити про призупинення діяльності коаліції для того, щоб я міг розпочати переговори з різними фракціями з питання формування нового уряду", - додав він.

Янукович нагадав Тимошенко, що "основа демократії - це воля народу, демократичні лідери завжди приймають результати народного волевиявлення".

"Країні не потрібна ще одна політична криза. Народ чітко висловився за зміну влади. І прем`єр має прийняти правильне рішення та піти в опозицію", - заявив лідер "Регіонів".

"Це - єдиний гідний сценарій реалізації волі народу та ще один доказ того, що Україна - демократична країна не на словах, а на ділі", - додав він.

Янукович запевнив, що не поспішатиме з кардинальними політичними реформами: "І тільки, якщо я зрозумію, що в існуючій політичній системі більше нема потенціалу, що вона гальмує реформи - тільки тоді я запропоную суспільству конституційні зміни".

"Як новий президент, я вважаю, що завдання відродження України цілком можливо виконати. Я впевнений, що в нас є добрі перспективи економічного зростання та Україна може стати однією з благополучних країн Європи", - заявив лідер "Регіонів".

"Я об`єднаю Україну, наведу порядок у владі, надам кожному українцю можливість благополучно жити та працювати в стабільній країні, яку поважають наші сусіди та весь світ! Це і є моя головна мета як президента України", - запевнив він.

Янукович ще раз подякував народу за те, що довірив йому "свої надії на майбутнє". "Обіцяю, що виправдаю довіру і сподівання людей", - додав він.

"Українська правда"