Герман припускає, що новий уряд буде вже наступного тижня

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН припускає, що новий уряд може бути сформовано вже наступного парламентського тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

За словами Г.ГЕРМАН, створення нової парламентської коаліції, відставка чинного і призначення нового уряду може відбутися найближчим часом.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи може це статися наступного пленарного тижня, вона додала, що допускає такий варіант розвитку подій.