Прес-секретар Луценка розказала, де її шеф і що він збирається робити

В.о. міністра внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО перебуває в Україні і після оголошення Центральною виборчою комісією офіційних результатів виборів Президента висловить свою політичну позицію.

Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Вікторія БЄЛОВА, спростовуючи інформацію окремих ЗМІ про те, що нібито Ю.ЛУЦЕНКО виїхав за межі України.

"Юрій ЛУЦЕНКО знаходиться в Києві і нікуди не зникав. Тому видаються дивними висновки деяких ЗМІ про те, що начебто ЛУЦЕНКО десь переховується", - сказала вона, наголосивши при цьому, що "після завершення остаточного підрахунку та оголошення офіційних результатів виборів Президента України ЛУЦЕНКО вийде до преси з офіційною заявою, в якій висловить свою політичну позицію".