Штаб Тимошенко заявляє про «каральну операцію» проти своїх активістів

Прокуратура Луганської області почала каральні операції проти активістів Юлії ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у штабі кандидата в президенти «Донбас».

За повідомленням прес-служби штабу, за останню добу органи прокуратури стали масово викликати на допити людей, які працюють в структурах штабу Ю.ТИМОШЕНКО. Це стосується як членів виборчих комісій всіх рівнів, так і звичайних спостерігачів.

«Для виклику в прокуратуру використовуються незаконні методи. Зафіксовано випадки, коли про виклик активістам ТИМОШЕНКО повідомляють дільничні міліціонери або представники податкової поліції, - говориться в повідомленні. – Більшість викликів закінчуються наданням свідчень щодо чистоти виборчого процесу в день повторного голосування виборів Президента України. Таке враження, що органи прокуратури щось шукають, але самі не знають, що саме».

Штаб «Донбас» звертається до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням припинити каральні операції проти активістів Ю.ТИМОШЕНКО в Луганській області.