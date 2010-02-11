Обама привітав Януковича з перемогою
20:44, 11 лютого 2010Політика
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Повідомляє прес-служба Партії регіонів
Президент США Барак ОБАМА привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, сьогодні відбулася телефонна розмова між Б.ОБАМОЮ і В.ЯНУКОВИЧЕМ, під час якої Президент США привітав українського політика.
Також Б.ОБАМА висловив високу оцінку рівню розвитку демократії в Україні, що було підтверджено під час проведення президентських виборів.
В.ЯНУКОВИЧ подякував за привітання і підкреслив, що партнерські відносини між США і Україною будуть динамічно розвиватися на засадах довіри і взаємоповаги.
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