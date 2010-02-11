Обама привітав Януковича з перемогою

Президент США Барак ОБАМА привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, сьогодні відбулася телефонна розмова між Б.ОБАМОЮ і В.ЯНУКОВИЧЕМ, під час якої Президент США привітав українського політика.

Також Б.ОБАМА висловив високу оцінку рівню розвитку демократії в Україні, що було підтверджено під час проведення президентських виборів.

В.ЯНУКОВИЧ подякував за привітання і підкреслив, що партнерські відносини між США і Україною будуть динамічно розвиватися на засадах довіри і взаємоповаги.