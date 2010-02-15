Коли краще провести місцеві вибори

Партія регіонів ще не визначила свою позицію з приводу доцільності перенесення термінів місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови ПР, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що Партія регіонів доручила своєму однопартійцю Віктору ТИХОНОВУ провести консультації з автором відповідного законопроекту Оксаною БІЛОЗІР з цього приводу, аби Партія регіонів могла визначитись зі своєю позицією.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ не погодився, що, можливо, було б доцільно перенести місцеві вибори на осінь, щоб об’єднати їх з достроковими парламентськими виборами.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ висловив переконання, що дострокові парламентські вибори потрібно буде проводити вже навесні, оскільки, якщо нічого не вийде з формуванням коаліції, то потрібно терміново розпускати парламент. «Інакше буде економічний колапс», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, підкресливши, що не можна зволікати в існуючій економічній ситуації.

Також він поінформував, що на сьогоднішньому засіданні фракції ПР не обговорювались жодні стратегічні питання. За його словами, йшла мова про поточні питання наступного пленарного тижня.

Як повідомлялося, народний депутат О.БІЛОЗІР 12 лютого зареєструвала у ВР проект постанови, яким пропонується перенести дату чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів із 30 травня 2010 року на 26 вересня 2010 року.