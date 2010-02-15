Янукович сподівається на прагматичну частину БЮТу

Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що готовий вести переговори з формування нової влади з усіма без винятку політичними силами.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу Інтер в неділю ввечері.

«Двері відкриті всім, безумовно», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він назвав неправдивими коментарі, що у нього немає бажання з кимось говорити.

«Повинні проводитися переговори з усіма без винятку політичними силами і знайти мотивізації, які нас об`єднають», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання щодо БЮТ, він підкреслив, що ця політична сила повинна відійти убік: «Сторона, що програла, повинна відійти убік і не заважати владі вибудовувати ефективну роботу. І це повинна зробити ТИМОШЕНКО зі своєю фракцією».

«Якщо вони політизуватимуть процес і не братимуть участь в будівництві країни, вони втратять», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ, висловивши упевненість, що велика частина БЮТ буде прагматично налаштована і конструктивно працюватиме в парламенті.

Він також в котре висловив упевненість, що в парламенті буде створено ефективну коаліцію.