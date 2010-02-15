Янукович хоче, щоб Тимошенко пішла

Віктор Янукович заявляє, що в питанні його президентства поставлено крапку, і незабаром будуть сформовані нові коаліція та уряд.

"На мій погляд, крапку поставив український народ 7 лютого, і це головне. Той процес, який зараз іде, - в рамках демократичних процедур і українського законодавства", - сказав він в інтерв`ю "Бі-Бі-Сі" днями.

"Безумовно, сьогодні треба якомога скоріше визначитись з формуванням нової влади, тобто уряду, нової коаліції в парламенті, і цей процес він також іде, непомітно, але він йде", - заявив Янукович.

"Я сподіваюся, що на наступному тижні, остаточно будуть прийняті ці рішення, і офіційні переговори будуть за короткий термін проведені і закінчені", - сказав він.

Янукович вважає, що прем`єр Юлія Тимошенко мала б визнати поразку на виборах і піти з посади.

"Безумовно, було б набагато краще і для політиків, і для держави, якби прем`єр-міністр визнала свою поразку і оголосила, що вона іде в опозицію. Вона б відкрила переговорний процес, який би наблизив початок нової влади", - заявив він.

"Він сьогодні повинен якомога скоріше розпочатись. Цього хочуть виборці, цього хоче світ. Наші партнери у світі чекають, щоб можна було якомога скоріше почати переговорний процес, визначитись по пріоритетним напрямкам співпраці з Україною. Це потрібно сьогодні усім", - заявив Янукович.

Він вважає, що розділеність суспільства, яку проявили останні вибори, викликана надмірною політизацією життя в Україні.

"Я вважаю, що занадто велика політизація, яка відбулася за останні 5 років в суспільстві, вона заважає сьогодні країні економічно розвиватись. І це неприродне явище для стану суспільства", - зазначив лідер Партії регіонів.

"На мій погляд, цього питання найближчим часом вже не буде. Я буду робити все для того, щоб переконати людей, що краще жити - краще, ніж погано жити. Тому, я буду намагатись щоб нова влада працювала ефективно, і в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики", - заявив він.

"І це буде той приклад, який буде переконувати людей, що ми всі живемо на одній території, назва якої Україна. І заради України, заради будівництва сильної держави, треба об`єднуватись", - стверджує Янукович.

За його словами, відповіді на питання майбутнього і економіки "повинен дати вже новий уряд" - і "Україна повинна піти шляхом реформ".

Українська правда