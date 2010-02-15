Янукович подав надію Тігіпку

Віктор ЯНУКОВИЧ, оголошений Центральною виборчою комісією новообраним Президентом України, не виключає кандидатури Сергія ТІГІПКА на посаду прем’єр-міністра.

Про це він повідомив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

“Я не виключаю кандидатуру ТІГІПКА”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, “кандидатура ТІГІПКА є в тому списку, який, на мій погляд, буде обговорюватись вже на наступному тижні у парламенті”.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, “я добре розумію, що створення коаліції може бути навколо кандидатури майбутнього прем’єр-міністра, тому я буду сприяти процесу об’єднання парламенту, і переговорний процес покаже, наскільки парламент готовий об’єднатися навколо тієї чи іншої кандидатури”.

Як повідомляв УНІАН, С.ТІГІПКО, який у першому турі виборів Президента зайняв третє місце, заявляв про готовність працювати прем`єр-міністром, якщо В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента зробить йому відповідну пропозицію.

«Якщо ЯНУКОВИЧ покличе в прем`єри - піду», - відзначив він і наголосив, що жодних особливих умов з його сторони не буде, за винятком можливості проводити реформи.