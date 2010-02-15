Тимошенко вшанувала пам'ять загиблих в Афганістані українців

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій, загиблих на території інших держав.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, від імені прем`єра до меморіалу було покладено вінок, а сама Ю.ТИМОШЕНКО поклала букет червоних троянд, після чого вшанувала пам`ять загиблих хвилиною мовчання.

Після церемонії у церкві Воскресіння Христового відбулася панахида, під час якої Ю.ТИМОШЕНКО помолилася за померлих та поставила свічку за упокій їхніх душ.