Медведєв запросив Януковича до Москви

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ надіслав вітання Віктору ЯНУКОВИЧУ з нагоди його обрання Президентом України і запросив найближчим часом відвідати РФ з візитом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Вибори, що відбулися відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів, підтвердили прагнення громадян України покласти край історично приреченим спробам посіяти ворожнечу між народами наших країн, щире бажання зміцнювати добросусідські відносини. Це повною мірою відповідає і сподіванням народу Російської Федерації», - говориться в посланні Д.МЕДВЕДЄВА.

Президент РФ сподівається, що російсько-українська взаємодія знову матиме конструктивний і плідний, справді партнерський характер.

«Упевнений, спільними зусиллями ми зможемо додати новий імпульс розвитку взаємовигідних двосторонніх зв`язків. Користуючись нагодою, запрошую Вас відвідати найближчим часом з візитом Росію для обговорення широкого кола актуальних питань багатопланової співпраці між нашими країнами», - говориться в посланні.