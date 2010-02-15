Жванія пропонує НУ-НС об'єднатися навколо Яценюка

Народний депутат Давид ЖВАНІЯ виступає за консолідацію фракції «Наша Україна – Народна самооборона», щоб у майбутньому створити єдину політичну силу.

Про це він сказав в ефірі програми «Чорне і біле», повідомили УНІАН у прес-службі Д.ЖВАНІЇ.

«Зараз найголовніше завдання – консолідувати фракцію НУ-НС, оскільки за період виборчої кампанії вона розбалансувалася. У «Нашій Україні – Народній самообороні» утворилися різні групи і групки, які повинні розуміти, що якщо вони не об`єднаються, то їх чекає не дуже райдужне майбутнє, - підкреслив Д.ЖВАНІЯ. – Потрібно ухвалити принципове рішення, об`єднати зусилля всіх політгруп, які перебувають на одному електоральному полі і створити єдину політичну силу».

За словами народного депутата, сьогодні цей процес викристалізовується.

Говорячи про можливий центр нової політсили, Д.ЖВАНІЯ відзначив: «У фракції було декілька кандидатів у президенти, і ні один з них свого часу не був підтриманий НУ-НС. Сьогодні мова йде про те, що виходячи з результатів виборів, потрібно підтримати того кандидата, який буде готовий працювати на консолідацію фракції».

«Арсеній ЯЦЕНЮК – найрезультативніший кандидат в президенти у фракції НУ-НС, який демонструє, що готовий до діалогу. Зараз він розглядається як один із можливих центрів об`єднання», - сказав Д.ЖВАНІЯ.