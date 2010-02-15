Литвин запропонував дату інавгурації Януковича
11:21, 15 лютого 2010Політика
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На засіданні Погоджувальної ради
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує провести інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.
Спікер зазначив, що на поточному тижні необхідно в парламенті ухвалити постанову щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради України з цього приводу.
Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України В.ЯНУКОВИЧА.
Раніше, 13 лютого, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.
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