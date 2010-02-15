Литвин запропонував дату інавгурації Януковича

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує провести інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Спікер зазначив, що на поточному тижні необхідно в парламенті ухвалити постанову щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради України з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України В.ЯНУКОВИЧА.

Раніше, 13 лютого, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.