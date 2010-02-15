Януковичу готують подарунок

На адресу Віктора ЯНУКОВИЧА, оголошеного Центральною виборчою комісією новообраним Президентом України, продовжують надходити вітання від лідерів держав.

Як повідомляє офіційний сайт Партії регіонів, зокрема, лідер Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Муаммар КАДДАФІ під час телефонної розмови привітав В.ЯНУКОВИЧА з обранням на пост Президента.

«Ваша перемога свідчить про високу довіру народу до вас. Лівія і Україна мають великий потенціал для співпраці. Мі сподіваємося на залучення українських інвестицій в економіку Лівії. Наші країни є друзями, партнерами і союзниками», - зазначив М.КАДДАФІ.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ подякував М.КАДДАФІ і запросив на церемонію інавгурації.

Віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор ЛІБЕРМАН у ході телефонної бесіди також привітав В.ЯНУКОВИЧА з обранням на посаду Президента України і побажав успіхів на високому посту.

«Ми готуємо Вам подарунок – ми вже почали процес скасування візового режиму між нашими країнами», - зазначив А.ЛІБЕРМАН.

В.ЯНУКОВИЧ подякував за теплі вітання і запросив А.ЛІБЕРМАНА на церемонію інавгурації.

«Прийміть мої щирі вітання у зв`язку з Вашим обранням Президентом України, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧУ Президента Республіки Узбекистан Іслама КАРИМОВА. – Упевнений, що за Вашох особистої підтримки відносини взаємної пошани і співпраці між Узбекистаном і Україною одержать новий якісний рівень, динамічно розвиватимуться і всесторонньо зміцнюватимуться на благо наших країн».

«Прийміть мої вітання з нагоди Вашого обрання на пост глави дружньої України, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧУ Президента Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНА. - Переконаний, що багатопланова таджицько-українська взаємодія одержить новий розвиток».

Щирі вітання у зв`язку з обранням на пост Президента України передав Президент Республіки Вірменії Серж САРКІСЯН: «У Вірменії, де пам`ятають і шанують Вашу вірність дружбі і взаємній підтримці, що історично склалися між нашими народами, переконані у необхідності подальшого розширення вірмено-української співпраці».

Вітаючи В.ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України, Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС побажав йому успіхів у вирішенні майбутніх завдань, а також висловив упевненість, що тісні взаємовідносини і співпраця між Україною і Ізраїлем продовжать зміцнюватися на благо двох народів.

«Від імені народу Республіки Молдова і від мене особисто прийміть найтепліші вітання з нагоди Вашого обрання на пост Президента України, – йдеться у привітанні в.о Президента Республіки Молдови Міхая ГІМПУ. – Хочу висловити повну готовність до подальшого зміцнення відносин дружби, співпраці і добросусідства між Республікою Молдова і Україною».

Президент Республіки Парагвай Фернандо Луго МЕНДАС у своєму вітанні висловив сподівання, що протягом каденції В.ЯНУКОВИЧА двосторонні відносини і надалі зміцнюватимуться і розвиватимуться на благо народів наших країн.

Надзвичайний і Повноважний посол КНР ЧЖОУ Лі передав В.ЯНУКОВИЧУ вітання Голови Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао з перемогою на президентських виборах. «Китайська сторона надає великого значення розвитку двосторонніх відносин на користь двох народів», - наголошується у привітання.

У своєму вітанні глава уряду Іспанії Хосе Луїс Родригес САПАТЕРО зазначає: «Будьте упевнені, що в особі уряду Іспанії Ви знайдете союзника для зміцнення і поглиблення відносин між нашими країнами».

«Від імені уряду Москви і від себе особисто вітаю Вас з обранням на пост Президента України, – йдеться у привітанні мера Москви Юрія ЛУЖКОВА. – Український народ зробив важливий вибір – вибір на користь подальшого розвитку демократичних і економічних перетворень, зміцнення стабільності і державності, добросусідської і багатопланової співпраці з Росією та іншими країнами СНД».

«Сердечно вітаю Вас із переконливою перемогою на виборах, – йдеться у привітанні композитора Ігоря КРУТОГО. – Упевнений, що з Вашим приходом до влади Україна досягне нових висот і вийде на новий виток відносин із Росією. Пишаюся дружбою з Вами».