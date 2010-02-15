Звільнений губернатор став нардепом

Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України Віктора МАТЧУКА.

Про це повідомили УНІАН у ЦВК.

Відповідно до вимог законодавства України Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, В.МАТЧУКА, члена партії "Наша Україна", включеного до виборчого списку блоку "Наша Україна – Народна самооборона" під № 82.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 1 лютого визнала В.МАТЧУКА обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна - Народна самооборона» замість Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року. Однак В.МАТЧУК після цього заявив у ЗМІ, що прийме остаточне рішення після другого туру президентських виборів.

12 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив В.МАТЧУКА з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв`язку з обранням його народним депутатом.