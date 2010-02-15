Януковичу кажуть, що його опозиційному міністру крісло краще не давати

Перший посол України в Російській Федерації Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ вважає, що чинний міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО повинен залишитися главою зовнішньополітичного відомства за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.КРИЖАНІВСЬКИЙ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він заявив, що зміну міністра закордонних справ при новому Президенті у можливому новому складі уряду прогнозувати важко.

“Я вважаю, що Петро ПОРОШЕНКО є нормальна фігура, яка влаштовуватиме багатьох. Він дуже економічно орієнтований – не на свої цукерки, зрозуміло”, - пояснив В.КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Водночас експерт висловив переконання, що апарат Міністерства закордонних справ не зазнає суттєвих змін за нового Президента.

“Це найбідніші люди серед нашого чиновництва. Практично – хабарів ніяких. Вони дуже обмежені фінансово. Тому хто захоче прийти працювати навіть директором департаменту? Нікому це не потрібно”, - зазначив дипломат.

В.КРИЖАНІВСЬКИЙ також переконаний, що буде абсолютною помилкою, якщо міністром закордонних справ стане глава зовнішньополітичного відомства опозиційного уряду, народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА. “Він не тягне на міністра”, - вважає експерт.