Фальстарт БЮТ: Тимошенко піде до суду тільки завтра

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра подасть позов у Вищий адміністративний суд України щодо незаконності протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник виборчого штабу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Суб’єктом подання позову може бути лише кандидат у президенти, а не його виборчий штаб чи політична сила», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Керівник виборчого штабу повідомив, що команда Ю.ТИМОШЕНКО лише годину тому у дуже складних умовах змогла отримати протокол ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів. «Були різні пояснення – то не було світла, то якісь технічні проблеми заважали надати протокол. Тільки годину тому ми змогли отримати протокол від Центральної виборчої комісії», - повідомив він.

За його словами, позов у ВАСУ представлятимуть кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, екс-президент України Леонід КРАВЧУК, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК, керівник юридичного департаменту ВО «Батьківщина» Андрій ПОРТНОВ, представник Ю.ТИМОШЕНКО у ЦВК Володимир ПИЛИПЕНКО, заступник керівника фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ і народний депутат Андрій СЕНЧЕНКО (фракція БЮТ).

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віталій БАРВІНЕНКО (фракція БЮТ) сьогодні звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом, у якому просить визнати незаконною постанову Центральної виборчої комісії про остаточне оголошення результатів виборів і визнання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.