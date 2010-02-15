Польський експерт не вірить, що Тимошенко доведе фальсифікації

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО оскарженням у суді результатів президенських виборів намагається посилити свої позиції перед неминучим переходом в опозицію.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик Центру східних досліджень Анна ГУРСЬКА (OSW, Варшава).

Вона висловила сумнів, що Ю.ТИМОШЕНКО зможе довести у суді факти фальсифікації. «На практиці це малореально», - сказала А.ГУРСЬКА, нагадавши, що міжнародні спостерігачі визнали вибори демократичними та вільними.

Польський аналітик визнала, що спостерігачі не могли стежити за виборами на всіх дільницях, зауваживши, що більший контроль забезпечували представники кандидатів у президенти, які були присутні на кожній дільниці. Водночас, міжнародні спостерігачи засвідчили відсутність масових фальсифікацій.

Як сказала А.ГУРСЬКА, категорична заява Ю.ТИМОШЕНКО, що вона не визнає Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом, «трохи не вписується у демократичні норми».

Експерт відзначила, що Ю.ТИМОШЕНКО після відставки з посади голови уряду стане «сильною опозицією» до В.ЯНУКОВИЧА і нового Кабінету міністрів.