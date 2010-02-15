У БЮТ розказали, на яких виборах ПР не має шансів

Партія регіонів наполягає на проведенні місцевих виборів восени цього року з розрахунку, щоб до того часу отримати адміністративний ресурс для забезпечення максимально сприятливих для себе умов.

Про це заявила народний депутата від БЮТ Ольга БОДНАР, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

Вона зазначила, що це буде робитися через керівників місцевих адміністрацій, яких Віктор ЯНУКОВИЧ зможе призначати у разі, якщо стане Президентом.

«Партія регіонів розуміє, у них сьогодні немає шансів перемогти на місцевих виборах», - підкреслила депутат.

За словами О.БОДНАР, Партія регіонів також не відкидає такої імовірності, що вони не зможуть створити коаліцію і свій уряд, тому їм доведеться ініціювати питання про проведення дострокових виборів Верховної Ради, які також можуть відбутися восени.

О.БОДНАР підкреслила, що фракція БЮТ не буде голосувати за перенесення місцевих виборів на осінь.

«Ми пояснили сьогодні на Погоджувальній раді, що переносити місцеві вибори на осінь не можна, тому що цього не дозволяє Конституція», - зазначила вона.

«Якщо так зробити, то це означає подовжити повноваження місцевих рад у порушення Конституції та чинного законодавства», - сказала О.БОДНАР.