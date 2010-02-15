Позов Тимошенко має юридичну перспективу

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що судовий позов кандидата у Президенти Юлії ТИМОШЕНКО має юридичну перспективу.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Депутат підкреслив, що ЦВК ухвалила 14 лютого рішення про підсумки президентських виборів, не дочекавшись завершення розгляду всіх судових позовів щодо фальсифікації виборів. Тут він провів аналогію з 2004 роком, коли, за його словами, ЦВК так само знехтувала декількома судовими процесами, які відбувалися на момент оголошення перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах 2004 року. «Тоді суд скасував протокол ЦВК, я думаю, нічого не змінилося, і рішення може бути позитивним”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він наголосив, що у команди Ю.ТИМОШЕНКО є дані щодо фальсифікацій під час 2-го туру виборів. Зокрема, за інформацією штабу кандидата, 7 лютого “проголосували” 380 тисяч осіб, які насправді на той час вже померли.

Він також спростував заяву Сергія КІВАЛОВА (депутата від Партії регіонів) про те, що нібито представники Ю.ТИМОШЕНКО не виграли жодного судового позову.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що саме завдяки рішенням суду вдалося здійснити перерахунок на 20 дільницях Криму, який встановив невідповідність інформації, поданої у протоколах, із волевиявленням громадян у бюлетенях.

Також М.КАТЕРИНЧУК назвав тиском на суд заяви С.КІВАЛОВА як голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо недоцільності розгляду скарг від Ю.ТИМОШЕНКО.