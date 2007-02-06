Наша Україна хоче затьмарити радість Тимошенко

Партія “Наша Україна” переконана у необхідності обмежити дію закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад перехідним періодом.

Про це йдеться у заяві “Нашої України”, розміщеній на її офіційному сайті.

За словами авторів заяви, «Наша Україна» переконана, що введення в дію цього закону сприятиме поверненню співвідношення політичних сил у місцевих органах влади відповідно до результатів волевиявлення громадян України 26 березня 2006 року. Як вважають в “Нашій Україні”, “імперативний мандат стоятиме на перешкоді утворенню ситуативних союзів в місцевих радах, в основі яких лежить не виконання політичних програм партій та блоків, а зрада вчорашніх політичних союзників, корупційні схеми, розкрадання бюджетних, матеріальних, земельних та інших ресурсів місцевих громад”.

Заявляючи про підтримку підписання Президентом України цього закону, “який пішов назустріч волі 362 народних депутатів України”, “Наша Україна”, водночас, усвідомлює, що окремі положення цього закону не в повній мірі відповідають традиціям європейської демократії.

«Наша Україна» переконана, що дію закону необхідно обмежити перехідним періодом – до формування української демократичної політичної системи та становлення цивілізованих політичних традицій, які стануть можливими після прийняття нової редакції Конституції України”, наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 5 лютого 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений 12 січня 2007 року Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», яким запроваджено імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Між тим глава держави зазначив, що підписав цей закон виходячи з того, що його підтримала велика кількість депутатів – 362. Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що вважає цей закон не демократичним.