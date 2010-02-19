Тимошенко в суді: я, як проста, пересічна людина, знайшла в собі сили...

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає колегію суддів Вищого адміністративного суду України до об’єктивного і всебічного розгляду доказової бази її позову рішення Центральної виборчої комісії про результати виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час судового засідання з розгляду її позову.

«Я прошу високий суд бути максимально об’єктивним у цьому, бо ми всі живемо в суспільстві, маємо різні зв’язки, свої бачення, ми маємо симпатії і антипатії, ми маємо впливи, взаємозв’язки і взаємозалежність. Так побудовано суспільство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, представляючи свій позов на засіданні суду.

Прем’єр закликала суд уважно розглянути усі аргументи та докази фальсифікацій, які відбувалися під час другого туру голосування. На її думку, якщо не буде такого аналізу і не буде доведено чесність виборів, то не можна буде стверджувати про легітимність обраної влади.

«Ваша місія в цей складний час є найвищою, тому що, згадуючи нашу безперервну боротьбу за ствердження демократії, за ствердження чесних виборів, ми в той же час згадуємо і події 2004 року, коли в той час на найвищий рівень суспільної свідомості підвищилась і довіра до суду, і довіра до виборів, і довіра до України у світі, яка здатна самоочищуватися», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що рішення про звернення з позовом до суду для неї було нелегким. «Я така сама людина, як і будь-яка інша, і мені також важко долати і емоції, і амбіції, долати у тому числі погані і гарні настрої. Коли оголошені були ці попередні результати, як проста нормальна людина, я, можливо, могла відійти і сказати так, як це диктувалося багатьма сторонами, учасниками цих виборів, могла відійти і сказати так: хай буде так як буде, і хай буде саме так, як хочуть бачити ті, які таким шляхом здобувають собі перемогу. Але я, як проста, пересічна людина, знайшла в собі сили і дали виборювати чесність виборів», - пояснила вона.

«Це не легкий шлях, коли оголошуються привітання, коли концентрується система влади у підтримку з одного боку, все ж таки йти проти течії і заявляти те, що я, власне, зобов’язана заявити, якщо я хочу, щоб і далі ми не сповідували подвійних стандартів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.