У ВАСУ кажуть, що Тимошенко не довела факти зі свого позову

Вищий адміністративний суд вважає недоведеними факти, наведені в позові Юлії Тимошенко, і не приймає звинувачення в тому, що він (суд) не хоче об`єктивно і всебічно дослідити справу. Про це заявив доповідач по справі

"Твердження позивача про формальний підхід до розгляду скарги не можуть бути прийняті судом", - цитує головуючого Українська правда.

Він назвав "необґрунтованими" мотиви Тимошенко з відкликання позову.

"Водночас закон не пов`язує задоволення клопотання з його обґрунтованістю", - додав суддя.

Ухвала суду про задоволення клопотання Тимошенко не підлягає оскарженню в апеляційному порядку або за виняткових обставин.

Як повідомлялося, сьогодні ВАСУ після більш ніж 5 годинного перебування суддів у дорадчій кімнаті оголосив про задоволення клопотання Юлії Тимошенко про відкликання її позову щодо оскарження результатів виборів. Таким чином, суд залишив справу без розгляду у зв`язку з відкликанням позову Тимошенко.