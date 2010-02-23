Народний Рух сказав все, що думає про Кирила і Януковича

Запрошення Московського патріарха КИРИЛА на інавгурацію новообраного Президента України свідчить про небажання Віктора ЯНУКОВИЧА об’єднувати українське суспільство і державу.

Про це йдеться в заяві Народного Руху України, переданій УНІАН. (Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ очолить молебень в Києво-Печерській Лаврі в день інавгурації Президента України В.ЯНУКОВИЧА 25 лютого – УНІАН).

В НРУ наголошують, що вперше за 18 років незалежності нашої держави інавгурацію Президента України, яка призначена на 25 лютого 2010 року, освячуватиме Московський патріарх. “Під цим, здавалося б на перший погляд, абсолютно "благим" кроком криється вся промосковська, антидержавницька сутність В.ЯНУКОВИЧА”, - вважають в НРУ.

Автори заяви нагадують про “провальний приїзд патріарха КИРИЛА до України у 2009 році. Його шовіністичні "великороські" заяви викликали нерозуміння та цілком обґрунтоване обурення духовенства та віруючих усіх українських церков, у тому числі й віруючих Української православної церкви Московського патріархату. Таким чином, у цьому запрошенні Кирила проглядається спроба певним чином реанімувати його імідж в очах українців”.

На думку НРУ, цим кроком В.ЯНУКОВИЧ “демонструє своє "хуторянське" сприйняття України. За цими діями простежується його небажання об’єднувати українське суспільство і державу. Більшість українців є глибоко віруючими людьми, які підтримують існування Української православної церкви з центром у Києві, а не в Москві. Більше того, велика частина українців є прихожанами Греко-католицької та інших християнських церков, які не мають нічого спільного з Москвою і впродовж усіх років незалежності України демонстрували взаєморозуміння і терпимість. Отже, В.ЯНУКОВИЧ у такий спосіб посіє сум’яття серед українців і продемонструє їм, що ніколи не стане Президентом усієї України”.

Як йдеться в заяві, “запрошення на інавгурацію Президента України патріарха КИРИЛА завдасть дуже серйозного удару по перших паростках діалогу, який намітився між УПЦ Київського патріархату і УПЦ Московського патріархату щодо створення Помісної української православної церкви”.

Народний рух України заявляє, що В.ЯНУКОВИЧ цими діями “свідомо вносить розкол як у середовище українського духовенства, так і продовжує розколювати Україну. Ідея федералізації і знищення державності України продовжує набирати практичних обрисів”.

В НРУ переконані, що “український народ дуже швидко дасть вирок цим "промосковським прихвосням" і їх посіпакам, які прикриваючись національно-демократичною риторикою і гаслами голосувати "проти всіх", дозволили В.ЯНУКОВИЧУ отримати мінімальну перевагу на виборах Президента України”.