У ПР кажуть, що позачергового засідання Ради завтра не буде

У Партії регіонів заявляють, що завтра, 24 лютого, позачергове засідання Верховної Ради не відбудеться.

«Позачергове засідання Верховної Ради 24 лютого не проводитиметься, оскільки спікер парламенту Володимир ЛИТВИН не підписав відповідне розпорядження», - йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

Водночас у ПР уточнили, що проект постанови про висловлення недовіри уряду, підготовлений депутатами фракції Партії регіонів, знаходиться у Верховній Раді.

«Спочатку він був повернений на доопрацювання, після чого зареєстрований у ВР», - уточнюється в заяві.

Також у Партії регіонів повідомили, що розгляд цього проекту постанови планується внести до порядку денного одного з чергових засідань парламенту.

Як повідомляв УНІАН, вчора керівник виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що фракція БЮТ ініціює проведення у середу, 24 лютого, позачергового засідання Верховної Ради для розгляду проекту постанови “регіоналів” про відставку Кабінету міністрів.

Сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Партія регіонів відкликала з ВР проект постанови про відставку уряду.