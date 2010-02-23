Перші кроки Януковича становлять загрозу національній безпеці?

Перші кроки Віктора ЯНУКОВИЧА після перемоги на виборах Президента України становлять загрозу національній безпеці держави.

“Після виборів В.ЯНУКОВИЧ уже здійснив кілька кроків, спрямованих не на об’єднання, а на розкол українського суспільства”, - йдеться у переданій УНІАН заяві голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

Серед таких кроків, на його думку, перше звернення до народу України не державною, українською, а російською мовою; перші телевізійні інтерв’ю новообраного глави Української держави не українським, а зарубіжним телеканалам.

“У своїх перших телевізійних інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧ знову акцентував увагу на проблемних питаннях, що роз’єднують українське суспільство. Це статус державної для російської мови, продовження терміну перебування на території України Чорноморського флоту РФ, утворення газотранспортного консорціуму на основі вітчизняної ГТС”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він також наголосив, що новообраний Президент України не заперечив інформацію прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що він уже домовився з керівництвом РФ про приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, безпрецедентним останнім кроком В.ЯНУКОВИЧА стало запрошення до Києва патріарха Московського і всієї Русі Кирила, який зранку в день інавгурації проведе урочистий молебень у Києво-Печерській Лаврі – з нагоди вступу В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента України.

“20 лютого офіційні речники РПЦ поширили заяву про те, що російський патріарх “очолить” молебень у Лаврі, додавши, що в молебні “також візьме участь” митрополит Київський і всія України Володимир, - зауважив А.ГРИЦЕНКО. – Припускаю, що з точки зору внутрішньої церковної ієрархії очолити молебень міг би патріарх РПЦ, а не митрополит УПЦ. Мабуть, таке рішення виглядало би в Україні менш конфліктним, якби молебень проводився з нагоди релігійного свята”.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що є “абсолютно неправильно, коли молебень з нагоди вступу на посаду українського Президента очолюватиме патріарх із Російської держави”. “Тим більше, коли молебень проводиться в українській столиці, в Києво-Печерській Лаврі. Тим більше – якщо там не буде лідерів інших церков і релігійних організацій України”, - додав він.

На переконання голови профільного комітету ВР, можна прогнозувати, що нинішні заяви і дії В.ЯНУКОВИЧА можуть спричинити нарощування конфліктного потенціалу в українському суспільстві і створити реальну загрозу його стабільності.

“Якщо називати речі своїми іменами, то йдеться про небезпечну за своїми наслідками загрозу національній безпеці України і загрозу втрати суверенітету Української держави. Чи розуміє це ЯНУКОВИЧ, який згідно Конституції мав би гарантувати національну безпеку і суверенітет України, спокій в українському суспільстві? Очевидно, що ні. Так само очевидно, що в команді нового Президента не знайшлося людей, які би могли йому це пояснити”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.