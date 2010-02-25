Ветерани просять Януковича узгодити з Росією парад у Севастополі

Організація ветеранів Криму звертається до новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням підтримати пропозицію глави російської держави Дмитра МЕДВЕДЄВА провести в Севастополі військовий парад із нагоди 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«Організація ветеранів Автономної Республіки Крим, яка нараховує в своїх лавах понад 465 тисяч осіб, і, перш за все, ветерани Великої Вітчизняної війни вважають абсолютно правильною і справедливою пропозицію Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА про проведення в Севастополі за узгодженням із Україною військового параду присвяченого 65-й річниці Перемоги», - йдеться в зверненні до В.ЯНУКОВИЧА, текст якого поширила прес-служба кримського парламенту.

Крім того, ветерани просять В.ЯНУКОВИЧА оголосити в Україні 2010 рік Роком ветеранів ВВВ 1941-1945 років.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ розпорядився провести 9 травня 2010 року о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї та військової техніки у Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону та в Севастополі (за узгодженням із українською стороною).

Народний рух України закликав керівництво країни відмовити Росії в проведенні параду в Севастополі й організувати в місті урочисте проходження українських військ.