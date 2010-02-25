СБУ зняла обмеження на в’їзд Затуліну в Україну

Служба безпеки України підтверджує інформацію про зняття обмежень на в’їзд в Україну громадянину Росії, директору Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, який сьогодні у складі російської делегації прибув до Києва на інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними спецслужби, вжиття таких дій пов’язано з тим, що К.ЗАТУЛІН останнім часом не скоював протиправних дій, які б суперечили українському законодавству та спричинили б шкоду інтересам України.