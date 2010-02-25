Порошенко представив білоруському міністру посла Безсмертного

Відбулася зустріч міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА з главою зовнішньополітичного відомства Республіки Білорусь Сергієм МАРТИНОВИМ, який прибув в Україну в складі делегації на чолі з Президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ для участі в урочистих заходах інавгурації Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі були обговорені актуальні питання двосторонніх українсько-білоруських відносин, зокрема, щодо продовження активного політичного діалогу на вищому рівні, розширення торговельно-економічного співробітництв, а також щодо завершення процесу договірно-правового оформлення кордону між Україною і Республікою Білорусь. З свого боку С.МАРТИНОВ наголосив на готовності білоруської сторони завершити процедуру ратифікації договору про кордон з Україною що має відбутися під час весняної сесії засідань Національних зборів РБ, яка розпочне свою роботу після парламентських канікул, 2 квітня ц.р. Як відомо, Рада Палати представників Національних зборів під час свого засідання 24 лютого ц.р. затвердила внесення до проекту порядку денного весняної сесії питання щодо ратифікації договору про кордон з Україною.

Також міністр закордонних справ України П.ПОРОШЕНКО представив главі зовнішньополітичного відомства РБ С.МАРТИНОВУ Романа БЕЗСМЕРТНОГО, якого Указом Президента України призначено послом України в Республіці Білорусь.

Сторони, позитивно відзначаючи сучасний стан взаємовідносин України і РБ, висловили переконання щодо наявності усіх потенційних можливостей для забезпечення подальшого наповнення українсько-білоруського діалогу конкретним прагматичним змістом.