Янукович пообіцяв Лукашенку не забувати батьківщину своїх предків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів двосторонню зустріч з Президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході зустрічі В.ЯНУКОВИЧ сказав: «У стосунках наших двох країн настає новий етап».

«Ми готові разом з Вами розглянути всі основні стратегічні напрямки розвитку наших відносин. Я готовий працювати разом з вами, щоб економічні добросусідські відносини між нашими країнами динамічно розвивалися», - додав він.

«Я не забув і не забуду батьківщину своїх предків - Вітебську область», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.