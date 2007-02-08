Ющенко поїде до Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує в березні здійснити візит до Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що головним під час візиту буде обговорення питання енергетичної співпраці.

За словами посла, "ми хочемо з`ясувати деякі моменти по Одеса-Броди, по енергетичних питаннях, є проблема координації також з Кавказькими країнами, є також питання і газових магістралей".

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також нагадав, що Польща і Україна виступили з ініціативою проведення енергетичного саміту для деяких країн світу. "Розмови йтимуть головним чином саме про це", - додав посол.