Ющенко поїде до Польщі
14:24, 08 лютого 2007Політика
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Ключковський окреслив коло питань
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує в березні здійснити візит до Польщі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.
Він зазначив, що головним під час візиту буде обговорення питання енергетичної співпраці.
За словами посла, "ми хочемо з`ясувати деякі моменти по Одеса-Броди, по енергетичних питаннях, є проблема координації також з Кавказькими країнами, є також питання і газових магістралей".
Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також нагадав, що Польща і Україна виступили з ініціативою проведення енергетичного саміту для деяких країн світу. "Розмови йтимуть головним чином саме про це", - додав посол.
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