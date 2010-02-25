Частина НУ-НС намагається легалізувати «таємну угоду» Ющенка-Януковича?

Частина фракції НУ-НС намагається легалізувати таємні домовленості між нинішнім Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та колишнім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Так перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН прокоментував заяви окремих представників НУ-НС про те, що їхня фракція готова створити коаліцію спільно з Партією регіонів за умови, якщо прем’єр-міністром України стане В.ЮЩЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Більше місяця тому стало відомо про існування таємної угоди між двома Вікторами, діючим на той час Президентом України і претендентом на цей пост. Угода полягала в тому, що ЮЩЕНКО робить все, щоб понизити рейтинг ТИМОШЕНКО, за це отримує посаду прем’єр-міністра. Тому заяви, які сьогодні роблять окремі НУ-НСівці, нібито категоричні вимоги до ЯНУКОВИЧА – це всього лише намагання створити хорошу міну при поганій грі», - зазначив народний депутат.

А.КОЖЕМ’ЯКІН переконаний, що певна частина депутатів з НУ-НС готова піти на все і створити будь-яких коаліції заради того, щоб і надалі залишатись у парламенті.

«Ті депутати з НУ-НС, - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН – які говорять про свого прем’єра, про якісь вимоги, насправді просто бояться покинути стіни Верховної Ради. Вони чудово усвідомлюють, що у випадку призначення перевиборів їм не доводиться розраховувати хоча б на найменшу підтримку українських виборців».

«У таких заявах і готовності йти на поводу ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів найбільш образливим є те, що такі депутати називають себе «націонал-демократами». А коли справа доходить до того, що національні інтереси потрібно захищати, навіть перебуваючи в опозиції – вся їхня рішучість вивітрюється, і ми всі бачимо справжню ціну їх «патріотичності», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.