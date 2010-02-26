Експерти розкрили секрет успіху Януковича

Запорукою успіху Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах стала здатність мобілізувати власного виборця, а Юлія ТИМОШЕНКО програла, перш за все, в центрі і на заході України.

Про це свідчать результати експертного опитування щодо вивчення ефективності роботи виборчих штабів, проведеного Агентством моделювання ситуацій, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

Експерти також відзначили в ході кампанії тенденцію збільшення значущості персонального складу команд кандидатів, особливо на місцевому рівні. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що саме здатність правильно розставляти пріоритети у роботі з регіонами і підбирати ефективну команду на місцевому рівні стали головною причиною успішності кампаній кандидатів.

«Експертне опитування показало, що роль команд у побудові масштабної всеукраїнської кампанії сьогодні складно переоцінити», - сказав політолог.

У той же час, за його словами, «оцінити роботу команди Ю.ТИМОШЕНКО було складніше, перш за все, через яскравість образу самого лідера. Тоді як штатні речники Партії регіонів не доповнювали, а в основному замінювали В.ЯНУКОВИЧА у публічній дискусії. Найбільш згадуваними лідерами експертних симпатій стали Ганна ГЕРМАН, Нестор ШУФРИЧ, Борис КОЛЕСНІКОВ і Микола АЗАРОВ – у команді В.ЯНУКОВИЧА. В оточенні БЮТ експерти найвище оцінили Андрія СЕНЧЕНКА, Наталію КОРОЛЕВСЬКУ, Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія ПОРТНОВА».

У ході опитування 14 респондентів (політологи і політичні оглядачі) відповіли на десять запитань.

Однозначними лідерами при відповіді на запитання: «Кампанія якого з кандидатів була найефективнішою з точки зору технологій?» стали В.ЯНУКОВИЧ, Ю.ТИМОШЕНКО і Сергій ТІГІПКО.

При відповіді на друге запитання: «Кампанія якого з кандидатів була найбільш неефективною з точки зору технологій?» найчастіше згадувалися А.ЯЦЕНЮК (одноголосно), Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ЛИТВИН.

Достатньо однозначна відповідь була одержана на третє запитання: «За рахунок яких технологій переміг В.ЯНУКОВИЧ?». Тут були названі підтримка високої мотивації власного виборця і здатність збільшувати явку до максимального рівня.

На запитання: «За рахунок яких технологій втратила перемогу Ю.ТИМОШЕНКО?» експерти не дали однозначної відповіді. Проте найчастіше згадувана – нездатність протидіяти фальсифікації і підтримувати високу мотивацію власного виборця і протестного виборця С.ТІГІПКА і А.ЯЦЕНЮКА.

У відповідь на запитання: «У яких регіонах відбувалася найжорсткіша кампанія?» експерти назвали, перш за все, Східну Україну, зокрема Донецьку і Луганську області, а також Крим і Київ.

Одночасно, відповідаючи на шосте запитання: «У яких регіонах проводилася найбільш динамічна з точки зору технологій кампанія?», частина експертів заявили, що саме на сході були реалізовані найбільш нестандартні технологічні прийоми. При цьому на заході і в центрі України велася вперта і різнорівнева боротьба за протестного виборця, що проголосував у першому турі за А.ЯЦЕНЮКА і С.ТІГІПКА.

На думку експертів, Ю.ТИМОШЕНКО упустила свою перемогу, перш за все, в центрі і заході України. Тоді як В.ЯНУКОВИЧ зміг ефективно відпрацювати свого виборця на Донбасі плюс підключив доступний йому ресурс на Закарпатті і в Києві.

Достатньо симптоматичними були відповіді експертів на запитання про ступінь впливовості членів команди у досягненні результатів.

При відповіді на запитання: «Назвіть найяскравіші прізвища президентської кампанії в командах основних кандидатів» експерти не назвали жодного представника штабів альтернативних кандидатів – С.ТІГІПКА, А.ЯЦЕНЮКА, В.ЮЩЕНКО, В.ЛИТВИНА.

Характеризуючи ефективність роботи команди В.ЯНУКОВИЧА, експерти приходили також до достатньо збалансованої і консолідованої думки. Найстійкіша п`ятірка лідерів у ПР виглядає так: Г.ГЕРМАН, Н.ШУФРИЧ, Б.КОЛЕСНІКОВ, М.АЗАРОВ, Б.КОЛЕСНІЧЕНКО. Одночасно як «борців за перемогу В.ЯНУКОВИЧА» експерти згадували В.ЮЩЕНКА, Сергія КІВАЛОВА, Михайла ЧЕЧЕТОВА, Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Віктора БАЛОГУ.

При відповіді на запитання про ефективність роботи команди Ю.ТИМОШЕНКО, значна частина експертів відзначили внесок у її результат: О.ТУРЧИНОВА, А.СЕНЧЕНКА, Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, А.ПОРТНОВА, М.ТОМЕНКА. При цьому експерти заявили, що масштабна харизма самого кандидата не залишає місця для «вільного плавання» членам її команди.

На десяте запитання «Хто з кандидатів проводив найбільш послідовну політику співпраці з регіональними елітами?» однозначної відповіді також одержати не вдалося. Значна частина експертів відзначили успіхи Ю.ТИМОШЕНКО в цьому напрямі. Не настільки ефективним, на погляд експертів, виявився в цьому напрямі В.ЯНУКОВИЧ. І лише деякі з експертів при відповіді на це питання згадали т.з. «альтернативних кандидатів».