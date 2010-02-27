Януковича просять захищати національні інтереси не на словах, а на ділі

Депутати Рівненської обласної ради прийняли звернення до новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою консолідувати український народ навколо національних інтересів та цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати облради звернули увагу В.ЯНУКОВИЧА на те, що останні його заяви про наміри вирішення окремих важливих питань державного розвитку «суперечать національним інтересам України та можуть порушити підвалини нашого суверенітету та самостійності».

У зверненні, зокрема, депутати висловлюють переконання, що «ініціативи щодо внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту про мови, спрямованого на т.зв. захист прав російськомовного населення та можливість офіційного використання російської мови в усіх сферах життя - діловодстві, освіті, медицині, у судоустрої та ін., - суперечить ст. 10 Конституції України та Концепції державної мовної політики, ухваленої Указом Президента України №161/2010 від 15 лютого 2010 року».

Велике занепокоєння у рівненських депутатів викликала і теза новообраного Президента про можливість перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України після 2017 року. «Ми вважаємо, що перебування будь-яких іноземних військових баз на українській території є потенційною загрозою для безпеки держави», - підкреслюється у зверненні.

Депутати Рівненської облради також вважають, що створення газового консорціуму з Російською Федерацією, приєднання України до Митного союзу, який є частиною Єдиного економічного простору, становитиме загрозу економічній незалежності України і неминуче призведе до російської економічної експансії в Україні.

Зважаючи на це, депутати облради вимагають від Президента «захищати національні інтереси, утверджувати Україну як соборну, суверенну, незалежну, демократичну державу не на словах, а на ділі».