Янукович мав розмову з трьома суддями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціював створення робочої групи з швидкого й ефективного проведення судової реформи.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ провів зустрічі з головою Конституційного Суду України Андрієм СТРИЖАКОМ, головою Верховного суду Василем ОНОПЕНКОМ і головою Вищого господарського суду Сергієм ДЕМЧЕНКОМ.

«Вже наступного тижня ми почнемо робити перші кроки, щоб припинити безлад у судовій системі, навести порядок і прийняти закон про судоустрій», – зазначив Президент України під час зустрічі з головою Верховного суду України В.ОНОПЕНКОМ.

«В Україні зроблено декілька кроків у напрямку судової реформи, але ця робота призупинена, не завершили те, що планували. Стару систему зруйнували, а нову не збудували. Судова гілка влади повинна бути незалежною, вона повинна працювати ефективно, щоб кожна людина почувала себе захищеною від свавілля чиновників, від помилок і рішень, які порушують права людини», – наголосив Президент України.

«Нам разом треба думати, як за вашої підтримки виправляти помилки, допущені в ході судової реформи... Мені здається, що в Україні сьогодні можна найшвидше провести судову правову реформу. Є суспільна потреба в реформі суду. Всім вже набридло грати не за правилами… Ми, як ніхто інший, зацікавлені в проведенні судової реформи, ми знаємо всі вади і готові внести пропозиції», – зазначив, зокрема, голова Верховного суду України В.ОНОПЕНКО.

Голова Конституційного Суду А.СТРИЖАК підтримав необхідність проведення судової реформи. «Потрібно сформувати групу юристів, яка займатиметься судової реформою, оскільки, якщо це віддати політикам, справа не піде», – наголосив він під час зустрічі з Президентом України.

«Ми бачимо, що судова реформа зупинилася на півдорозі. Якщо ми хочемо підвищити якість правосуддя, треба поглиблювати спеціалізацію судів. До цього нас зобов’язує і Конституція», – зазначив С.ДЕМЧЕНКО під час зустрічі з главою держави.

Президент запропонував створити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо швидкого й ефективного проведення судової реформи. До групи мають увійти експерти, науковці, колишні судді з досвідом і нинішні представники судової системи.