Нардеп скаржиться, що Тимошенко його насильно «женила»

Фракція БЮТ відмінила рішення про виключення зі своїх лав трьох народних депутатів через побоювання, що вони увійдуть в коаліцію з Партією регіонів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат України Геннадій ЗАДИРКО, коментуючи вчорашнє оголошення на засіданні парламенту про скасування рішення фракції БЮТ щодо виключення з її складу Володимира КАПЛІЄНКА, Г.ЗАДИРКА і Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА.

Г.ЗАДИРКО зазначив, що не звертався до фракції щодо свого повернення у фракцію. «Я так розумію, що мене без мене женили», - сказав він.

Депутат вважає це рішення фракції дивним, оскільки його позиція з часу виключення з фракції не змінилась.

Г.ЗАДИРКО переконаний, що таке рішення фракції БЮТ пов’язане не «з ідеологічними засадами, а з побоюванням, що позафракційні депутати підуть в коаліцією з Партією регіонів».

При цьому депутат додав, що «він, як і Йосип ВІНСЬКИЙ та політична партія «Народна влада», яку вони представляють, не може говорити про перспективи входження в коаліцію з ПР, через що свого часу критикували БЮТ, коли він хотів створити коаліцію з Партією регіонів.

Г.ЗАДИРКО зазначив, що рішення про повернення його до фракції БЮТ не перешкодить йому голосувати за відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єра та уряду. За його словами, «саме Ю.ТИМОШЕНКО зруйнувала демократичну перспективу України. Бо вона привела до влади Віктора ЯНУКОВИЧА». Крім того, Г.ЗАДИРКО заявив. що Україна - єдина в світі держава, яка не має антикризової програми.

Як повідомляв УНІАН, Г.ЗАДИРКО і В.КАПЛІЄНКО були виключені з лав фракції БЮТ 8 жовтня 2009 року, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО - 22 жовтня 2009 р.