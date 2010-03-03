БЮТ звинувачує Литвина у політичній зраді

Фракція БЮТ звинувачує голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА у політичній зраді у зв’язку з розвалом коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни ВР заявила заступник лідера фракції БЮТ Олена ШУСТІК.

За словами О.ШУСТІК, голова ВР дозволяє «політичним шулерам» в особі представників Партії регіонів перетворювати парламент «у свого прислужника».

За її словами, демократичну коаліцію почали руйнувати зсередини, вирахувавши її слабку ланку. «Міцно тримаючись за крісло і порушуючи усі норми і процедури, голова Верховної Ради оголосив про вбивство демократичної коаліції. Але, боячись відповідальності, він не знайшов у собі мужності сказати, що саме його фракція вийшла з коаліції», - сказала вона.

Крім того, заявила О.ШУСТІК, до руйнування коаліції долучився і лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, не маючи на повноважень від фракції.

Заступник лідера фракції БЮТ наголосила, що сьогоднішнє голосування за відставку уряду цілком прогнозоване.