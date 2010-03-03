У КМДА кажуть, що Нафтогаз прикручує газ столиці

Київська міська державна адміністрація не виключає звернення до прокуратури та суду через обмеження НАК «Нафтогаз України» газопостачання столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на розширеному засіданні колегії міськадміністрації.

А.ГОЛУБЧЕНКО нагадав, що згідно з меморандумом, підписаним між мерією Києва, АК «Київенерго» та «Нафтогазом», газопостачальник зобов’язаний без обмежень подавати місту газ до 1 травня поточного року і забезпечувати цим самим температурний графік гарячої води та тепла. А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що «Київенерго» та КМДА, зі свого боку, дотримуються всіх взятих на себе зобов’язань, передбачених у меморандумі.

«Сьогодні у «Нафтогазу» немає жодних підстав скорочувати кількість газу, обсяги газу, які подаються для тепла для населення. Якщо вони це будуть робити, то ми звернемось, відповідно, до прокуратури і в суд. Немає права ніхто порушувати підписані домовленості в односторонньому порядку», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, згідно з домовленостями, станом на 1 травня компанія «Київенерго» та столична мерія визначать розмір компенсації за різницю між чинними тарифами на тепло та вартістю його виробництва, підпишуть відповідний акт, і КМДА до кінця року приплачуватиме компанії ці кошти.

А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що в столиці є всі підстави для того, щоб опалювальний сезон закінчився без обмежень теплопостачання. За його інформацією, певні обмеження подачі газу відбувалися з 23 лютого, але завдяки теплій погоді температурний режим при подачі тепла та гарячої води витримувався.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня КМДА звернулася до НАК «Нафтогаз України» з проханням вплинути на дії відповідальних працівників філіалу Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», які, за даними столичної адміністрації, перевищили свої повноваження і порушили умови тристоронньої угоди щодо безперебійного постачання газу київським ТЕЦ впродовж опалювального сезону 2009-2010 років. Згідно з повідомленням прес-служби КМДА, столична адміністрація просить «Нафтогаз» зобов`язати компанію «Київтрансгаз» неухильно дотримуватися умов меморандуму, підписаного восени 2009 року.

За даним прес-служби «Київенерго», наразі борг компанії перед газопостачальниками за газ для виробництва тепла становить 1 млрд. 752 млн. грн. При цьому, енергокомпанія не має заборгованості за паливо для виробництва електричної енергії.

Борг міського бюджету перед «Київенерго» з компенсації різниці між тарифами на теплову енергію та вартістю її виробництва, через який компанія не може розплатитися за паливо, станом на 1 березня поточного року сягнув 1 млрд. 690 млн. грн. Як раніше повідомляла компанія, борг споживачів теплової енергії перед АК «Київенерго» становить 1,4 млрд. грн., споживачів електроенергії – 886 млн. грн.

2 березня ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» заявила, що з початку 2010 року рівень розрахунків АК «Київенерго» за газ для виробництва теплової енергії для населення і бюджетних організацій рівний 0% (для потреб промисловості, тобто виробництва електроенергії, розрахунки складають 100%).

Відповідно, ДК «Газ України», з метою підвищення рівня розрахунків за природний газ, не підтвердила планові ресурси природного газу столичної енергокомпанії. У свою чергу «Київтрансгаз» і «Київгаз», відповідно до діючого порядку газопостачання, обмежили транспортування природного газу до найбільших котельних міста.