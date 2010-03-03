Тимошенко відмовилася відповідати на запитання

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після свого виступу у Верховній Раді відносно питання відставки Кабінету міністрів покинула сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогоднішнє голосування стане моментом істини і визначення для кожного народного депутата, кожної фракції - з Україною вони чи проти.

«Я буду, і команда, яку я очолюю, там, де треба Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр зауважила, що нема жодного сенсу пояснювати надалі свою позицію у сесійній залі і давати відповіді на запитання.

«У цій залі уже всі визначилися, і ніякі відповіді на питання нікого ні в чому не переконають, і тому не треба витрачати в прямому сенсі цього слова, дорогий час народних депутатів, а треба визначитися і поставити це питання на голосування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Невеликий виступ голови уряду викликав аплодисменти у депутатів від БЮТ. Вони тривалий час аплодували їй стоячи, після чого Ю.ТИМОШЕНКО покинула сесійну залу.