БЮТ виграв справу про відкликання 14 депутатів

БЮТ виграв у Львівському апеляційному суді справу про відкликання 14 депутатів Закарпатської облради.

Про це УНІАН сьогодні повідомив керівник фракції БЮТ у Закарпатській обласній раді Андрій СЕРБАЙЛО.

За його словами, днями колегія суддів Львівського апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення залишити без задоволення апеляційну скаргу Закарпатської обласної виборчої комісії (ОВК) на рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 23 листопада 2009 року, яким була дозволена реєстрація нових, наступних у виборчому списку БЮТ, депутатів облради.

«Нагадаю, що згідно з рішенням міжпартійного з’їзду БЮТ від 30 червня 2008 року, у відповідності до пунктів 1, 2, 2.1., 3, 5 та 6 «Положення про порядок відкликання та дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад», на підставі п. 2 ч. 1, ч. 4-6 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» відкликано та достроково припинено повноваження 14 депутатів Закарпатської обласної ради і двох депутатів Перечинської районної ради, що були обрані за виборчим списком БЮТ», – сказав А. СЕРБАЙЛО.

Він також розповів, що лише 17 червня 2009 року відбулося засідання Закарпатської обласної виборчої комісії (ОВК), на якому розглядалося питання «Про визнання обраними депутатів Закарпатської обласної ради». На цьому засіданні були присутні 19 із 25 членів комісії, з яких 16 проголосували за визнання обраними (замість відкликаних) 14 депутатів, які були наступними у списку БЮТ до Закарпатської обласної ради. Йдеться про Романа КОТЛЯРОВА, Дмитра ПОППА, Миколу КОКІША-МЕЛЬНИКА, Владислава АДАМА, Антона ЛІВРІНЦА, Василя ЛАРЯ, Олександра ЯЦКІВА, Євгена НІМЧУКА, Петра ГОЛУБКУ, Ірину ГОРОБЧЕНКО, Еріку ГОЦУ, Ізмаїла ВЕРДІЄВА, Василя МЕЙСАРОША, Ренату СЕМЕНОВУ.

Попри це, зазначив керівник фракції БЮТ в облраді, уже 21 липня 2009 року, голова ОВК заявив, що вищезгадане рішення не є чинним і у ЗМІ було опубліковано зовсім інший документ, де йшлося про відмову в реєстрації нових, наступних у виборчому списку БЮТ депутатів. Після цього вищезгадані 14 осіб звернулися з адміністративним позовом до Ужгородського міськрайонного суду, який визнав нечинним і скасував рішення ОВК від 21 липня 2009 року і задовольнив позов представників БЮТ.

ОВК подала апеляційну скаргу на рішення Ужгородського суду до Львівського апеляційного адміністративного суду, який, однак, залишив цю скаргу без задоволення.

А.СЕРБАЙЛО також зауважив, що суди першої, а потім і другої (апеляційний) інстанції, дослідивши матеріали справи, підтвердили факт нелегітимності рішень Закарпатської ОВК від 21 липня 2009 р., які оскаржували новообрані депутати облради від БЮТ.

Це означає, резюмував А.СЕРБАЙЛО, що рішення міжпартійного з’їзду БЮТ від 30 червня 2008 року щодо відкликання та дострокового припинення повноважень14 депутатів Закарпатської обласної ради було прийняте вищим керівним органом Блоку Юлії Тимошенко – Радою Блоку, як то встановлено ч.5 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», і на даний час воно є чинним і ніким не скасоване. Рішення Закарпатської ОВК від 17 червня 2009 р. про визнання обраними і реєстрацію нових 14 депутатів облради від БЮТ є чинним. «Таким чином в судовому порядку доведено легітимність 14 новообраних депутатів від фракції БЮТ. І якщо вже й після цього будь-хто, в тому числі голова ОВК, голова обласної ради, будуть перешкоджати в їхній депутатській діяльності, то для таких осіб наступає вже кримінальна відповідальність. Переконаний, що на найближчій сесії облради депутатський корпус привітає нових колег із початком їхньої депутатської діяльності», – зазначив А.СЕРБАЙЛО.